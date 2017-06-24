T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Johnny Depp, "Trump' suikast" şakası için özür diledi

ABD'li ünlü aktör Johnny Depp, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı suikast esprisi nedeniyle özür diledi.

24 Haziran 2017 01:55

ABD'li aktör Depp'in İngiltere'deki Glastonbury Festivali'nde ABD Başkanı Trump hakkında yaptığı esprinin yankıları sürüyor.

Sahnede konunun Trump'a gelmesi üzerine, ABD Başkanı'nın "yardıma ihtiyacı olduğunu" düşündüğünü söyleyen 54 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Trump'ı buraya getirebilir miyiz? Bu sadece bir soru. Bir şey ima etmiyorum... En son ne zaman bir aktör bir başkana suikast düzenlemişti?"

Ünlü sanatçı ardından da, "Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Ben bir aktör değilim. Geçimimi sağlamak için yalan söylüyorum. Ama epey zaman geçti. Belki de vakti geldi" dedi.

ABD'de eski başkanlardan Abraham Lincoln 1865 yılında aktör John Wilkes Booth tarafından öldürülmüştü.

Tepkilerin ardından özür diledi

Ünlü aktörün esprisi ABD kamuoyunda büyük yankı bulurken, Trump taraftarlarının sert tepkisini çekti.

Depp'in sözleri üzerine ABD Başkanı'nı korumakla görevli Gizli Servis'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bahsi geçen yorumların farkındayız. Güvenlik sebepleriyle, koruma sorumluluklarımızı nasıl icra edeceğimize dair yöntem ve yolları spesifik olarak ya da genel hatlarıyla tartışamayacağız" denildi.

Gelen tepkilerin ardından Depp, bir özür açıklaması yayımladı.

Depp, People dergisine yaptığı açıklamada, "Başkan Trump hakkında yapmaya calıştığım kötü ve tatsız şaka için özür dilerim" ifadesini kullandı. Esprisinin kötü niyetli olmadığını belirten Depp, kimseyi incitmek istemediğini, sadece komiklik yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray: Üzücü

Yıldız oyuncunun sözlerine dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ise Depp'in kullandığı ifadelerin "üzücü" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump şiddetin her türlüsünü kınamıştır. Johnny Depp gibilerin, kendisini örnek almamaları üzücü" denildi.

Depp geçen yıl, ABD Başkanı'nın 1987'de yazdığı "Pazarlık Sanatı" kitabının hicvedildiği bir parodide Trump'ı canlandırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP,CÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDJohnny Depp ABD Başkanı Donald TrumpDeppGlastonbury Festivali ABD Başkanı TrumpTrumpABD BaşkanıAbraham LincolnJohn Wilkes BoothGizli ServisPeopleSarayBeyaz SaraySanatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24