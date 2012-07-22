Oyuncu Amber Heard uğruna, 14 yıllık hayat arkadaşı Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis'tan ayrılan 49 yaşındaki yıldızı Johnny Depp terk edildi.

The RadarOnline sitesinin iddiasına göre; Amber'ın yuva yıkan kadın olmak istemediği ve bu yüzden ilişkilerine ara vermek istediği öne sürüldü.

Sahip olduğu servetinin yarısını Paradis'a veren Depp, sevgilisine geçtiğimiz günlerde bir at almıştı.

Ünlü oyuncu Johnny Depp , People dergisi tarafından 2003 ve 2009 yıllarında 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilmişti.