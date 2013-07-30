Johnny Depp sinemayı bırakıyor mu?

Johnny Depp, oyuncu olarak yıllardır başkalarının yazdığı sözcüklerle konuşutuğunu hissettiğini belirterek oyunculuğu bırakabileceğinin sinyalini verdi.

Bir televizyon programına katılan Depp "Belli bir noktaya geldiğinizde, her yıl söylediğiniz kelimeleri, cümleleri düşünüyorsunuz. Bunların hepsi yazılmış diyalogardı. Hayatınız boyunca kendi sözlerinizden çok oynadığınız karakterlerin sözlerini söylediğinizi fark ediyorsunuz" dedi.

Daha önce de emekli olma hayallerinden bahseden Depp, özel hayatına daha fazla zaman ayırmak istiyor. Depp 50 yaşında. 14 yıllık eşi Vanessa Paradis'ten, genç oyuncu Amber Heard için yakın zamanda ayrılmıştı.