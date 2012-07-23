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Johnny Depp sevgilisi Amber Heard tarafından terk edildi

Sevgilisi Amber Heard uğruna 14 yıllık hayat arkadaşı Vanessa Paradis’ten ayrılan, Karayip Korsanları’nın yıldızı Johnny Depp terk edildi

23 Temmuz 2012 15:27

Hollywood 'un başarılı aktörü Johnny Depp'in, uğruna 157 milyon dolar ödeyerek 4 yıllık hayat arkadaşı Vanessa Paradis'tan ayrıldığı 26 yaşındaki oyuncu ve model Amber Heard, ünlü oyuncuyu terk etti.

Sahip olduğu servetinin yarısını Paradis'a veren Depp, sevgilisine geçtiğimiz günlerde bir at aldı.

The RadarOnline sitesinin iddiasına göre; Amber'ın yuva yıkan kadın olmak istemediği ve bu yüzden ilişkilerine ara vermek istediği öne sürüldü.

Ünlü aktörün yeniden bir aile olmak için eski eşiyle tatile çıktığı haberleri magazin gazetelerinin sayfalarında yer almaya başladı.

Depp’in Paradis ile Fransa ’nın güneyine gittiği ve burada çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiği belirtilirken, tatilden sonra Paradis ile Depp’in ilişkilerini şekillendirmek için karar vereceği açıklandı.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, ünlü aktörün ailesini çok özlediğini ve yeniden bir araya gelmek için elinden geleni yapacağını ifade ediyor. (Radikal)

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