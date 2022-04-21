Johnny Depp, mahkeme salonunda parmağının kesildiği olayı anlattı: Amber Heard bana votka şişesi fırlatmıştı

Kendisinden şiddet gördüğünü söyleyen eki eşi Amber Heard hakkında karalama davasında ifade veren oyuncu Johnny Depp, parmağının kesildiği olayı mahkeme salonunda anlattı. Depp, parmağının bir kavga sırasında Heard’ün attığı votka şişesiyle kesildiğini söyledi .

The Guardian’da yer alan habere göre, Johnny Depp ve Amber Heard arasında 50 milyon dolarlık karalama davası sürüyor.

Mahkemede ifade veren Johnny Depp, Amber Heard’ün şiddet iddialarının kariyerini yok ettiğini söyledi. Depp, “Suçlamalar yapıldığında dünyanın dört bir yanında benim bir sarhoş, kokain bağımlısı, kadınları döven, 50’lerinde bir adam olduğu konuşulmaya başlandı. Her şey bitti” dedi.

Depp, “Davanın sonucu ne olursa olsun o suçlamalar bana yöneltildiği anda kaybetmiş oldum. Bunu hayatım boyunca taşıyacağım” dedi.

Depp, evlilikleri döneminde Avustralya’da Karayip Korsanları filmi çekimlerinde içki içtiğini öğrenen eski eşi Heard’ün öfkelendiğini ve kavga sırasında kendisine votka şişesi fırlattığını anlattı. Depp, parmağının bu şekilde kesildiğini anlatırken “Kan fışkırıyordu, sanırım o an bir sinir krizi geçirdim. Hiçbir şeyin anlamı yoktu” dedi.

Depp, ambulans gelene kadar banyoya saklandığını söyledi.

Depp daha sonra olayın parmağını kendi kestiği şeklinde bilinçli bir şekilde aktarıldığını şöyle anlattı: “Yalan söyledim çünkü Heard’ün bana bir şişe fırlattığı ve parmağımın koptuğunu açıklamak istemedim. Başı derde girsin istemedim”

Depp, evlilikleri boyunca Amber Heard'e şiddet uyguladığı suçlamasını reddediyor.