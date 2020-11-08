Johnny Depp'in kaybettiği iftira davasında karşı tarafın avukatı: Hollywood kariyerinin sonuna geldi

Sputnik Türkçe'nin Daily Mail’dan aktardığına göre, The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldığını açıkladı.

Kadrodan ayrılmasının yapım şirketi Warner Bros tarafından istendiğini belirten Deep, karara itiraz edeceğini ve kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbir dayanağının olmadığını kanıtlamaya kararlı olduğunu kaydetti.

Avukat Mark Stephens, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Deep, her zaman ayyaş, uyuşturucu bağımlısı ve eşini döven biri olarak hatırlanacak. Bu, mezar taşına da yazılacak” ifadelerini kullandı.

Johnny Depp, Fantastik Canavarlar’ın ilk iki bölümünde serinin baş karakteri Gellert Grindelwald'ı canlandırmıştı. Deep’in yer almayacağı yeni bölümün 2021’de gösterime girmesi planlanıyor.