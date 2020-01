Johnny Depp Hollywood'da 'hak ettiğinden fazlasını kazananlar' listesinde zirveyi bırakmadı

Dünyanın en ünlü ekonomi dergisi Forbes, "Hollywood'un hak ettiğinden fazla kazanan aktörleri" listesinin zirvesine bu sene de Johnny Depp'i yerleştirdi. Oyunculara ödenen paraya karşılık yapımcılara ne kadar para kazandırdıklarına göre hazırlanan listenin tepesinde geçen sene de Depp bulunuyordu.

Sputnik'te yer alan habere göre, derginin oyuncuların rol aldıkları son 3 filmin ne kadar gelir getirdiğine ve maliyetine göre hesapladığı listede bir kez daha başı çeken Hollywood'un en ünlü 'korsanı' Johnny Depp'in kendisine yapımcvılar tarafından ödenen her 1 dolar için sadece 2.80 dolar kazandırdığı anlaşıldı.

Bunda Depp'in büyük umutlarla vizyona giren ancak gişede çakılarak yapımcıları pişman eden 'Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden' filminin büyük etkisi olduğu söyleniyor. Filmin bütçesi 170 milyon dolar iken dünya çapındaki hasılatı ise 300 milyon dolar seviyesinde kalmıştı.

Boşanma süreci de etkili oldu

Depp, Karayip Korsanları serisi ile çok iyi bir ivme ve hasılat yakalamış olmasına rağmen bu sene yaşadığı boşanma gibi kişisel çalkantılar da kariyerinde bir geri gidişe sebep olmuş gibi görünüyor. Depp, Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı boşanma süreci sonunda hayır kurumlarına ödenmek üzere Heard'e 7 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Will Smith ve George Clooney de listede

Listede bu sene ikinci sırayı ise siyah aktör Will Smith doldurdu. Smtih'in 2015 yapımı filmi Concussion 13 milyon dolarlık maliyetine rağmen gişede sadece 37 milyon dolar hasılat getirdi. Smith'in diğer son filmleri Focus ve After Earth de gişede aradığını bulamayınca aktörün her bir dolar başına yapımcılara 5 dolar kazandırmaktan öteye geçemediği görüldü. Listenin beşinci sırasında ise beyazperdede iyi hitmeyen son filmleri 'Hail Caesar', 'Money Monster' ve 'Tomorrowland' ile George Clooney yer aldı. Bir zamanların en gözde aktörlerinden olan Clooney, bu sene yapımcılara her 1 dolar başına sadece 6.70 dolar kazandırabildi Listede bu sene üçüncü ve dördüncü sıraları ise yakışıklı oyuncu Channing Tatum ile komedyen Will Ferrell doldurdu. Listenin ilk 3 ismi geçtiğimiz yılın listesinde de yer alırken, bu yılın ilk 10'a dahil olan yeni isimleri ise bir hayli fazla oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 10'unda yer alan Christian Bale, Brad Pitt, Tom Cruise ve Ben Affleck gibi Hollywood'un son dönemde yeniden ileri atılan oyuncuları ise bu senenin ilk 10'undan sıyrıldı.

İşte en çok para kaybettiren oyuncuların tam listesi;

Johnny Depp — 1 dolar başına 2.8 dolar

Will Smith — 1 dolar başına 5 dolar

Channing Tatum — 1 dolar başına 6 dolar

Will Ferrell — 1 dolar başına 6.5 dolar

George Clooney — 1 dolar başına 6.7 dolar

Adam Sandler — 1 dolar başına 7.6 dolar

Mark Wahlberg — 1 dolar başına 9.2 dolar

Leonardo DiCaprio — 1 dolar başına 9.9 dolar

Julia Roberts — 1 dolar başına 10.8 dolar

Bradley Cooper — 1 dolar başına 12.1 dolar