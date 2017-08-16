Johnny Depp, hastaneye korsan kostümüyle gitti

ABD'li oyuncu Johnny Depp, 'Richard Says Goodbye' adlı filminin çekimleri için bulunduğu Kanada'nın Vancouver şehrinde bir çocuk hastanesine moral ziyaretine gitti.

Sputnik'in haberine göre, Depp, Karayip Korsanları filminde canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow kostümüyle gittiği hastanede çocuklarla beş saat vakit geçirdi. İçeri girerken hastanenin kapısında bekleşen bir gurba "Hastane ne tarafta acaba?" diyerek şakalaşan Depp, bir başka hastaya ise "Kılıcım yok, barışçıl amaçlarla geldim" diyerek takıldı.

Depp'le tanışan çocuklardan biri duyduğu heyecanı "Bu sabah uyandığımda Johnny Depp'le tanışacağımı bilmiyordum!" diyerek dile getirdi.

Hastane ünlü oyuncunun ziyaretiyle ilgili olarak "Depp, beş saat boyunca yeni doğanlardan gençlere kadar tüm hastalarla birebir görüşerek altından bir kalbi olduğunu kanıtladı" yorumunu yaptı.

Depp geçen temmuzda da Avustralyalı, lösemi hastası bir hayranını Jack Sparrow kostümüyle hastanede ziyaret etmiş, buradaki diğer hasta çocuklarla da vakit geçirmişti.

Ünlü oyuncu geçen yıllarda da Londra'daki bir çocuk hastanesine ve bir ilkokula sürpriz ziyarette bulunmuştu.