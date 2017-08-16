T24 LogoT24 Logo
Magazin

Johnny Depp, hastaneye korsan kostümüyle gitti

Ünlü oyuncu Johnny Depp, Karayip Korsanları filminde canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow kostümü içinde Kanada'daki bir çocuk hastanesini ziyaret etti

16 Ağustos 2017 20:34

ABD'li oyuncu Johnny Depp, 'Richard Says Goodbye' adlı filminin çekimleri için bulunduğu Kanada'nın Vancouver şehrinde bir çocuk hastanesine moral ziyaretine gitti.

Sputnik'in haberine göre, Depp, Karayip Korsanları filminde canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow kostümüyle gittiği hastanede çocuklarla beş saat vakit geçirdi. İçeri girerken hastanenin kapısında bekleşen bir gurba "Hastane ne tarafta acaba?" diyerek şakalaşan Depp, bir başka hastaya ise "Kılıcım yok, barışçıl amaçlarla geldim" diyerek takıldı.

Depp'le tanışan çocuklardan biri duyduğu heyecanı "Bu sabah uyandığımda Johnny Depp'le tanışacağımı bilmiyordum!" diyerek dile getirdi.

Hastane ünlü oyuncunun ziyaretiyle ilgili olarak "Depp, beş saat boyunca yeni doğanlardan gençlere kadar tüm hastalarla birebir görüşerek altından bir kalbi olduğunu kanıtladı" yorumunu yaptı.

Depp geçen temmuzda da Avustralyalı, lösemi hastası bir hayranını Jack Sparrow kostümüyle hastanede ziyaret etmiş, buradaki diğer hasta çocuklarla da vakit geçirmişti.

Ünlü oyuncu geçen yıllarda da Londra'daki bir çocuk hastanesine ve bir ilkokula sürpriz ziyarette bulunmuştu.

ETİKETLER

Johnny DeppHastaneKostumZiyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24