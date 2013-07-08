Johnny Depp Disney'i zarar uğrattı

ABD’de 7 Temmuz itibarıyla Hollywood yapımlarının gişe performansları açıklandı.

Karayip Korsanları serisini de çeken ebinin yaptığı, başrolünde ünlü ve başarılı aktör Johnny Depp'in oynadığı ve yapımcısı Disney'e çekimi 250, sadece tanıtımları ise 175 milyon dolara mal olan Maskeli Süvari filmi, vizyona giridği haftasonundan 48.9 milyon dolarlık hasılatla çıkabildi. Seyircinin ilgisinin bu seviyede seyretmesi durumunda Disney'in Maskeli Süvari filmi ile 150 milyon dolarlık zarara gireceği tahmin ediliyor.

Haftanın gişe rekortmeni filmi ise, 82.5 milyon dolar ile, animasyon-film Çılgın Hırsız 2 oldu.