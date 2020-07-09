Johnny Depp-Amber Heard evliliğinde akıl almaz iddialar: Kafasını buzdolabına sıkıştırdı, saçlarını yoldu, ölümle tehdit etti!

Johnny Depp, eski eşini 'dövdüğünü' iddia eden The Sun gazetesine açtığı davada asıl kendisinin şiddet gördüğünü belirterek, Amber Heard'ün kendisine attığı şişeyle kesilen parmağından akan kanla duvarlara mesaj yazdığını anlattı.

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a eski eşi Amber Heard'ü 'dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davası, spot ışıklarının özel hayatların üzerine çevrilmesine yol açtı.

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada hayatında hiçbir kadına şiddet kullanmadığı, asıl kendisinin aktris Heard'ün şiddetine maruz kaldığı yönünde tanık ifadesi veren Depp, üçüncü duruşmada, 5 yıl önce Heard ile tutuştukları uzun ve şiddetli bir kavgayı anlattı.

Kavga sırasında bir tür sinir krizi geçirdiğini, ancak Heard'e şiddet uygulamadığını, onun kendisine şişe atması yüzünden parmağının kesildiğini iddia eden Depp, yarılan parmak ucundan akan kanla duvara yazı yazdığını anlattı.

The Sun'ın avukatı: Buzdolabına iterek kafasını dolaba bastırdı, Heard odaya kendini odaya kilitledi

The Sun'ın avukatı Sasha Wass, çiftin evlenmesinden bir ay sonra, Mart 2015'te Karayip Korsanları serisinin çekimleri için Avustralya'da bulunan Depp'in yanına Londra'da aktör Billy Bob Thornton'la birlikte film çeken Heard'ün gittiğini, Depp'in aşırı alkol-uyuşturucu tüketimine kızan Heard'e üç gün boyunca evde zulmettiğini, Heard ile Thornton hakkında kıskançlığa tutulan Depp'in bir yandan şişeden içki içerken Heard'e saldırdığını iddia etti.

Depp'in Heard'ün yüzüne tokat attığını, Heard'ü buzdolabına iterek kafasını dolaba bastırdığını, Heard'ün kendisini yatak odasına kilitleyerek elinden kurtulduğunu öne sürdü. Bir noktada Depp'in Heard'ün suratına tükürdüğünü, boğazını sıkarak 'boynunu kırmanın çok kolay olacağını' söylediğini ileri sürdü.

Depp: Amber Heard bana iki votka şişesi attı

Ünlü aktör ise tüm bu suçlamaları reddederek kötü niyetli uydurma ve eski eşinin kendisine kurduğu komplonun parçası olduğunu savundu.

Depp, Heard'ün boşanma durumunda mal varlığı paylaşımına dair anlaşma imzalamasını istediği için kavga çıktığını ve o noktaya değin bir şey içmemiş olduğunu, Avustralya'da ettikleri bu kavganın evliliklerinin sonu olduğunu, ondan sonra her şeyin daha da kötüye gittiğini anlattı.

Heard'ün kendisine iki votka şişesi attığını, ikincisinin parmağını kestiğini ve kemiklerini ezdiğini iddia eden Depp, "O sırada hissettiklerim belki de bir tür sinir kriziydi. Yaşamaya dayanamıyordum, yaşamak istemiyordum" dedi.

Evde 75 bin dolarlık hasar meydana geldi

Avukat Wass ise evin içinin 'katliam yeri' gibi gözüktüğünü, her yere boya saçılmış, pencerelerle televizyonun kırılmış halde olduğunu, 75 bin dolarlık hasar meydana geldiğini ileri sürdü.

Düzenli şiddet uyguluyordu iddiası: Kafa attı, tokatladı

Wass, Aralık 2015'te de Depp'in Heard'e karşı düzenli şiddet uyguladığını, Los Angeles'daki evde Heard Depp'e direndiğinde, aktörün kadını "Kendini sert erkek mi sanıyorsun" diyerek kovaladığını, kontrol dışı bir öfke nöbeti içinde tokatladığını, kafa attığını, saçlarını yolduğunu ve öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

"Bu bir yalan" diyen Depp, Heard'ün iki gözü morarmış haldeki fotoğrafları gösterildiğinde, kendi savunurken Heard'ün gözlerine ellerini geçirdiğini ve kazara kafa atmış olabileceğini söyledi.

Bundan önceki seansta da Ağustos 2014'te Bahamalar'daki özel mülkiyeti olan adada detoksa çekildiğinde Heard'e saldırdığını reddeden Depp, 'Yoksunluk nedeniyle büyük acı çektiğini, kontrol edemediği spazmlar geçirdiğini, yerde çocuk gibi ağladığını ve bunun hayatının en dip noktası olduğunu' anlattı.

Heard'ü çektiği acıları hafifletebilecek ilaçları kendisinden saklamakla suçlayarak "Yaptığı en zalim şeylerden biriydi" dedi.

Depp mahkeme karşısında istismar suçlamalarının düzmece olduğu ve Heard'ün gelecek sigortası gözüyle baktığı bir dosyayı kendisi aleyhine oluşturduğu iddialarını tekrarladı.

Dava üç hafta sürecek.