John: Zschäpe'de merhamet sıfır



Alman hükümetinin görevlendirdiği Ombudsman Barbara John, NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe'nin mahkemede verdiği ilk ifadeye ilişkin DW'nin sorularını yanıtladı.

DW: İki buçuk yıldır devam eden davada Beate Zschaepe ilk kez ifade verdi. Beklentileri karşıladı mı bu ifade?

John: "Müdahil avukatlar Zschäpe'nin kendisini de suç ortağı olarak ilan etmesini, kurban yakınlarının ailelerinden özür dilemesini zaten beklemiyorlardı. Aslında beklediğimiz açıklamalardı. Kendini kurtarmaya çalıştı. Duygusal bağ kuramadığı, baskılarına maruz kaldığı, intiharla tehdit ettiklerini ileri sürdüğü Mundlos ve Böhnhardt'ın 11'inci kurbanı olarak gösterme çabasındaydı. Bunlar kesinlikle inandırıcı değil. Eğer 'Öfkelendim, kavrayamadım' sözleri doğru olsaydı, ikilinin intiharından sonra kendisine verilen görevi yapmaz, delilleri yok etmeye çalışmazdı. Bilakis artık onlardan kurtulduğunu düşünürdü."

DW: Kurban yakınları açıklamaları nasıl değerlendirdiler?

John: "Elbette açıklamalarının tek satırına bile inanmıyorlar. Yani 'Cinayetlerle ilgim yok. Çok ağır suçlar işledi, doğrudur ama bunların benimle ilgisi yok. Benim gibi zayıf bir kadın onları nasıl engelleyebilirdi?' demeye getiriyor. Berbat bir savunma."

DW: Ailelerin beklentisi neydi?

John: "Öncelikle cinayetlerin nasıl planlandığını, neden bu şehirlerin seçildiğini bilmek istiyorlardı. Aileler bu açıklamalarla kısmen rahatlayacaklardı. Ama o bunu istemedi. Bu durumda bile merhamet duygusu sıfır."

DW: Zschäpe ifadesinde Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un sorumlu olduğunu ileri sürdüğü NSU terörü kurbanlarından özür dilediğini belirtti. Bu onun ahlaki olarak kendini suçlu gördüğünü gösteriyor. Peki bu durum mahkemenin seyrinde etkili olacak mı?

John: "Boş sözler bunlar. Birinin ayağına basınca da böyle şeyler söylenir. Özür dilemekle suçu üzerinden atacağını ve insanların ona inanacağını düşünüyor. Bu çok basit bir yaklaşım. İfade baştan sona kesinlikle inandırıcı değil. Aslında, 'Ben ne yaptım? Neden daha önce konuşmadım?' demeliydi. Sanırım ifadeleri kurbanlar ve yakınları için hiç katkı sağlamadı. Arka planda tamamen işin içindeki kişi olduğunu kanıtladı."