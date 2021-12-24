John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi

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'John Wick' serisinin dördüncü filmi ertelendi.

Lionsgate, "John Wick: Chapter 4"un Mart 2022'de değil, 24 Mart 2023'te sinema severlerle buluşacağını duyurdu.

Serinin yeni filminde John Wick karakterini yine rolle özdeşleşen Keanu Reeves oynayacak. Chad Stahelski'nin yönettiği filmde Reeves'le birlikte Donnie Yen, Laurence Fishburne, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Lance Reddick ve Bill Skarsgård da rol alıyor.

Filmin neden ertelendiği ile ilgili bir gerekçe sunulmadı. Orijinal vizyon tarihi 2021'in Mayıs ayı olan film, pandemi nedeniyle ertelenmişti.