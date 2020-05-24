John Wick serisi yönetmenlerinin, köpek sahnesi için stüdyoyla kavga ettiği ortaya çıktı

Emekli bir suikastçi John Wick'in hikâyesini anlatan film serisinin yönetmenleri, tüm hikâyenin başlamasına neden olan Wick'in köpeğinin öldürülmesi sahnesi hakkındaki ayrıntıları paylaştılar. Filmin yapımcıları, bu sahnenin seyirciler tarafından kötü algılanabileceğini düşünüp çıkarılmasını istemişler.
WebTekno'nun haberine göre; filmin senaristi, köpek bağlantısı olmadan hem karakterin patavatsızlığına hem de mizah duygusuna zarar geleceğini, bunun karakterin altta yatan ruhunu ve özünü oluşturduğunu düşünüyor. Bu nedenle filmin yönetmenleri Chad Stahelski ve David Leitch, bu sahnenin filmde yer alması için 'savaşmışlar.' Bununla birlikte yönetmenlerin ısrarına rağmen, stüdyo yöneticileri film ilk kez seyirci karşısına çıkana kadar ilgili sahne nedeniyle kaygılanmaya devam etmişler. Ancak filme yönelik seyirci tepkisini görünce, yönetmenlerin köpek meselesinin hikâyede oynadığı rol konusunda ısrarları doğrulanmış.
Senarist bu tip durumlarda bazen bir sahne için çok çalışılmasına rağmen seyircinin meseleyi farklı kavrayabileceğinin doğru olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, John Wick örneğinde köpek anlatısındaki ısrar, senaristin ve yönetmenlerin haklı olduğunu ortaya koymuş.
Öte yandan, serinin devam filminin senaryosunun da tamamlandığı belirtiliyor.