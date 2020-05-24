John Wick serisi yönetmenlerinin, köpek sahnesi için stüdyoyla kavga ettiği ortaya çıktı

Emekli bir suikastçi John Wick'in hikâyesini anlatan film serisinin yönetmenleri, tüm hikâyenin başlamasına neden olan Wick'in köpeğinin öldürülmesi sahnesi hakkındaki ayrıntıları paylaştılar. Filmin yapımcıları, bu sahnenin seyirciler tarafından kötü algılanabileceğini düşünüp çıkarılmasını istemişler.

Keanu Reeves'in hayat verdiği ünlü tetikçi karakteri John Wick filminin serisi köpeğinin ölümü üzerine şekillense de filmlerin senaristi Derek Kolstad yakın zamanda verdiği bir röportajda, filmin yapımcı stüdyosunun köpeğin öldürüldüğü sahneyle ilgili aynı fikirde olmadığını söyledi. Stüdyo, köpek meselesini çıkarıp emekliliğinden geri dönen suikastçının öyküsüne odaklanılmasını istemiş. Wick'in köpeğinin öldürülmesi, her zaman senaryoda olsa da gittikçe daha merkezi bir hale gelmiş ve stüdyo da bu meselenin seyirciler tarafından pek hoş karşılanmayacağı olasılığından endişeleniyormuş.