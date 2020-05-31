John Wick filmleri ismini Keanu Reeves "yanlış söyleyip durduğu" için değiştirmek zorunda kalmış

T24 Dış Haberler

John Wick filmlerinin ilk olarak isminin "Scorn" olmasının planlandığı, ancak başrolü oynayan Keanu Reeves'in filmin ismini sıklıkla yanlış söylemesinin ardından yapım ekibinin fikir değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Üç John Wick filiminin de senaryosunu kaleme alan Derek Kolstad, Comicbook.com'a yaptığı açıklamalarda, "Filmin adının John Wick olmasının tek nedeni Keanu Reeves'in ona John Wick deyip durmasıydı" dedi.

Kolstad, Reeves'in filmle ilgili açıklama yaparken sık sık yanlış ismi kullanmasının ardından pazarlama ekibinin kendisine, "Dostum hiç para harcamadan 4-5 milyon dolar değerinde reklam yapmış olduk. Artık filmin ismi 'Scorn' değil, 'John Wick" dediğini aktardı.

John Wick serisinin 4. filminin 27 Mayıs 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.