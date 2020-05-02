John Wick 4'ün yeni vizyon tarihi açıklandı

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Yeni bir John Wick filmi için hayranlarının planladıklarından daha uzun süre beklemeleri gerekecek.

Lionsgate, John Wick serisinin dördüncü filminin vizyona girme tarihinin neredeyse bir sene ertelenediğini duyurdu. Henüz ismi açıklanmayan John Wick 4, 27 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Filmin ilk planlanan vizyon tarihi 21 Mayıs 2021'di

Collider'in aktardığına göre Hollywood yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapandığında yeni John Wick filminin prodüksiyonuna henüz başlanmamıştı. Hollywood şirketleri tekrar çekimlerin başlayabileceğine dair karar verdiği zaman da serinin yıldızı Keanu Reeves'in önce The Matrix 4'ün çekimlerini bitirmesi gerekecek.

İlk üç John Wick filmini yöneten Chad Stahelski, daha önce dördüncü filmin suyun altında geçme ihtimali olduğunun sinyallerini vermişti.

Stahelski, senaryo üzerinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.