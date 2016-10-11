John Wick 2 için geri sayım başladı

Chad Stahelski'nin yönetmenliğinde çekilen Keanu Reeves'in başrolünde bir tetikçiyi canlandırdığı John Wick 2'nin en uzun fragmanı New York Comic Con etkinliğinde yayınlandı.

Matrix'in Morpheus'u Laurence Fishburne'nün de 'The Bowler King' rolüyle sinemaseverlerin karşısında olacağı yeni filmin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.

Filmin Şubat 2017'de gösterime girmesi planlanıyor.

Filmin çekimleri ABD ve İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

'John Wick: Chapter 2' adıyla gösterime girecek olan filmde, John Wick, bu kez Roma'da yeraltı dünyasının 'kötü adamları'yla karşı karşıya gelecek.

Sinema eleştirmenlerinin Modern Aikido ve dövüş sanatları tekniklerinin son derece iyi kullanıldığını söylediği filmde Keanu Reeves'e, Bridget Moynahan, Ian McShane ve John Leguizamo gibi isimler de eşlik edecek.