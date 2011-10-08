-John Wayne'nin "Yeşil Bere''si rekor fiyatla satıldı LOS ANGELES (A.A) - 08.10.2011 - Amerikalı ünlü aktör John Wayne'in 1968 yapımı "Yeşil Bereliler" (The Green Berets) filminde taktığı yeşil bere, açık artırmada 179 bin 250 dolarlık rekor fiyatla alıcı buldu. Heritage Müzayede Evi müdürü Greg Rohan, 179 bin 250 doların bir kostüm şapkası için verilen en yüksek fiyat olduğunu belirterek, Wayne'in Yeşil Bereliler'de giydiği berenin 179 bin dolardan fazla fiyata alıcı bulmasının odadakileri şoke ettiğini söyledi. Bu arada Los Angeles kentinde iki gün süren açık artırmada Wayne'nin 1969 yılında Oscar kazanan "True Grit" filminde taktığı göz bandı 47 bin 800 dolara, filmin kazandığı Altın Küre (Golden Globe) ödülü ise 143 bin dolara satıldı. Aktörün "Big Jake" ve "The Cowboys" filmlerinde taktığı kovboy şapkası ise 119 bin 500 dolara alıcı buldu. Müzayede satışlardan toplam 5,3 milyon dolar gelir sağlandığı, satılan onlarca eşyanın tahmin edilen fiyatların üzerinde alıcı bulduğu, gelirlerin bir bölümünün kanser araştırma, tedavi ve eğitimi için John Wayne Kanser Vakfı'na verileceği belirtildi. 50 yıl boyunca 150'den fazla filmde rol alan Wayne, 1979 yılında 72 yaşındayken mide kanserinden hayatını kaybetmişti.