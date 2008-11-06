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Kültür-Sanat

John Travolta'ya kötü sürpriz

Ünlü aktör, Paris'te çekimleri süren son filminde kullanılan 10 aracın kimliği belirsiz kişilerce yakılması üzerine şok yaşadı.

06 Kasım 2008 02:00

Ünlü aktör John Travolta'nın yeni filminde kullanılan 10 araç kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. IMDB sitesinin haberine göre, çekimleri Paris'te süren "From Paris With Love" adlı yapımın setinde kullanılan 10 araç vandalların saldırısına uğradı.

Senaryosunu Luc Besson'ın yazdığı, başrolünü Travolta ile Jonathan Rhys Meyers'in üstlendiği filmin seti, yaşanan olaylar nedeniyle başka bir yere alındı.

Yapımcılar adına konuşan sözcü, 10 aracın yakılması ve set ekibine yönelik tehditler nedeniyle bu tedbirin alındığını bildirdi. Bu arada, film için saçlarını kazıtan John Travolta, aksiyon filminde dazlak olarak kamera karşısına geçti.

ABD konsolosluğunda çalışan bir görevli ile bir casusun yollarının kesişmesiyle yaşananları işleyen filmin 25 Mart 2009'te seyirciyle buluşması planlanıyor.

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