John Travolta'nın eşi oyuncu Kelly Preston hayatını kaybetti

“Jerry Maguire”, “Mischief”, “Twins” gibi filmlerde oynayan oyuncu Kelly Preston 2 yıl kanserle mücadele ettikten sonra 57 yaşında hayatını kaybetti.

Kelly Preston’ın ölümünü 29 yıllık eşi John Travolta sosyal medya hesabından doğruladı.

İki yıldır meme kanseriyle mücadele eden Kelly Preston için Travolta “Güzel eşim Kelly’nin iki yıl süren bir savaşı kaybettiğini açıklamak bana çok büyük bir kalp acısı veriyor” dedi ve şöyle devam etti: “Etrafındakilerin büyük sevgi ve destekleriyle müthiş cesaretli bir mücadele verdi. Annelerini kaybeden çocuklarımın yanında olacağım bir süre, o yüzden bizden haber alamazsanız kusura bakmayın. Sevgilerimle, JT.”