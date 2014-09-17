John Travolta 'gay' iddiasına yanıt verdi?

2012 yılında Amerikalı aktör John Travolta’nın eski pilotu, aralarında bir ilişki yaşandığını iddia etmiş, Travolta ise bu konuda sessiz kalmıştı. 60 yaşındaki aktör, "Ben artık medyada çıkanlarla ilgilenmemeyi öğrendim, çünkü önünü alamıyorum. Sanırım bu yüzden bu konu hala konuşuluyor" dedi.

Pilot Douglas Gotterba’nın iddialarına göre, Travolta’ya ait olan Alto adlı havayolu şirketinde çalışan pilotla Travolta arasında bir ilişki yaşanmıştı. Gotterba ilişkilerinin 6 yıl sürdüğünü iddia etmiş, 1987 yılında kendi isteğiyle işten ayrılınca da sona erdiğini söylemişti. Travolta bu iddialar yüzünden Gotterba’ya dava açmış, Gotterba ise aralarında herhangi bir gizlilik anlaşması bulunmaması sebebiyle, “şahsi özel hayatını ve yakın ilişkisini” açıklamakta özgür olduğunu savunmuştu. Bu yılın Ocak ayında mahkeme bu açıklamaları yapmak konusunda özgür olduğuna karar vermişti.

‘Her aktörün aşil topuğu’

Travolta, hakkındaki gay olduğuna dair iddialar hakkında ilk kez konuştu. The Daily Beast’e konuşan aktör, “Bu her aktörün Aşil Topuğudur” dedi ve şöyle devam etti: İnsanların para istemesiyle alakalı bir durum bu. Hepsi bu. Pek çok farklı şekilde yaşanabiliyor. Aslında söylenenlerle çok fazla ilgilenmiyorum. Başka birisi olsa benden daha fazla tepki gösterirdi. Ancak ben artık medyada çıkanlarla ilgilenmemeyi öğrendim, çünkü önünü alamıyorum. Sanırım bu yüzden bu konu hala konuşuluyor.”

‘Saldırganca buldum’

İddiaları saldırgan bulup bulmadığı sorulduğunda ise, Travolta şöyle cevap verdi: O sırada oğlumu kaybettiğim için, iddiaların saldırganca bir tutum içerdiğini düşündüm. O sırada kendimi çok aşağı hissettim. Seksle ilgili konular her zaman birilerinin ilgisini çekecektir. Ama ailemden uzak durun! Ayrıca tüm medya olmasa da bazı medya kuruluşlarının bu konuyla ilgili belden aşağı vurduğunu düşünüyorum.

Travolta’nın oğlu Jett, 2009 yılının Ocak ayında felç geçirmiş, 16 yaşında vefat etmişti. Aile o sırada Bahamalarda tatildeydi. Aktör 1991 yılından beri aktrist Kelly Preston’la evli.