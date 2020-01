John Steinbeck'in 'Bitmeyen Kavgası' film oluyor

Pullitzer Ödüllü yazar John Steinbeck’in Türkçeye Bitmeyen Kavga ismiyle çevrilen romanı In Dubious Battle sinemaya uyarlanıyor. James Franco’nun yönettiği ve başrolünde oynadığı filmde aralarında Ed Harris, Vincent D’Onofrio, Bryan Cranston, Selena Gomez, Zach Braff ve Nat Wolff’un bulunduğu etkileyici bir oyuncu kadrosunu izleyeceğiz.

Bantmag'in haberine göre, bir elma çiftliğinde çalışan bir grup işçinin, başlarındakilere ve kendilerine uygulanan haksızlıklara karşı birlik olup verdiği mücadeleyi konu eden In Dubious Battle, 1930’ların California’sında geçiyor. Uyarlama senaryosu Matt Rager tarafından yazılan film, galasını Venedik Film Festivali’nde yapacak. Fakat sonrasında ne zaman vizyona gireceği henüz bilinmiyor.

1936 yılında ilk kez basılan roman, John Steinbeck’in Kurak Arazi Üçlemesi‘nin ilk romanı. Bu kitabı takip eden Of Mice and Men (Fareler ve İnsanlar) ve The Grapes of Wrath (Gazap Üzümleri), farklı yönetmenler tarafından farklı zaman dilimlerinde film olarak çekilmişti.

Heyecan verici oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandıran filmin ilk fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.