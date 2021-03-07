John McAfee'ye ABD'de kripto para dolandırıcılığı soruşturması

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ABD Adalet Bakanlığı, McAfee anti-virüs programının yaratıcısı John David McAfee hakkında dolandırıcılık ve para aklama suçlamalarından soruşturma açtı.

McAfee ve koruması Jimmy Gale Watson Jr.'ın McAfee'nin sosyal medyada çok takipçisi olmasından faydalanarak altcoin fiyatlarını tırmandırdığı iddia ediliyor. Suçlamada McAfee'nin bu paylaşımları yapmak için bir start-up şirketten para aldığı ancak bu ödemeleri gizlediği ifade edildi.

McAfee ve Watson'ın sosyal medya takipçilerine yaptığı bu teşvikle 13 milyon dolardan fazla para kazandığı iddia ediliyor. Suçlamaları McAfee ve Watson'a Manhattan Federal Savcılığı yöneltti.

Watson'ın perşembe gecesi gözaltına alındığı belirtildi. McAfee ise ülkede kendisine yöneltilen vergi kaçırma suçlamalarından sebep geçen Ekim ayından bu yana İspanya'da cezaevinden tutuluyor