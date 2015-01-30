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John Malkovich Nusret'e girmek için 1 saat sıra bekledi

'İstanbul, bana anlatılandan daha güzel'

30 Ocak 2015 11:15

Önceki akşam Etiler Nusret’e giden Hollywood yıldızı John Malkovich, mekâna girmek için yaklaşık 1 saat bekledi. 

Hürriyet'ten Behlül Özkan'ın haberine göre, Nişantaşı'nda açılacak bir otelin tanıtım filmini çekmek için İstanbul’a gelen ABD’li oyuncu ve yönetmen John Malkovich, önceki akşam sevgilisi Nicoletta Peyran, oyuncular Julian Sands ve Belçim Bilgin’le yemeğe çıktı.

Etiler Nusret’e giden ekip, mekâna girebilmek için 1 saat sıra bekledi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Malkovich, İstanbul’u nasıl bulduğu sorusuna “İstanbul, bana anlatılandan daha güzel.

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