John Malkovich İstanbul'da tiyatro sahnesinde

T24

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen oyun öncesi gazetecilerle bir araya gelen ünlü oyuncu Malkovich, ''Şeytani Komedya''nın doğru, eksiksiz, yenilikçi ve özgün bir metin olduğunu söyledi.Avusturyalı yazar, şair ve gazeteci Jack Unterweger'in hayatını anlatan oyunun, Unterweger'i çok iyi bir şekilde yansıttığını dile getiren Malkovich, ''Bu nedenle ben de oyunda bir rol almak istedim. Tabii ki burada Barok müziğin kullanılışı, harika orkestra, iki muhteşem soprano, söylenen aryalar gerçekten çok güzel. Bu nedenle bence eşsiz, daha önce yapılmamış bir yapıt ortaya çıkıyor'' şeklinde konuştu.Festivalin bu yıl en çok ses getirecek etkinliklerinden biri olduğu belirtilen oyunda, Viyana Akademi Orkestrası, Vivaldi, Handel, Gluck, Haydn ve Mozart'ın eserlerini sopranolar Aleksandra Zamojska ve Louise Fribo seslendirdi.