John Malkovich, Davic Lynch karakterlerini oynuyor

John Malkovich son projesi Playing Lynch için gizemli yapımlarıyla ünlü David Lynch’in karakterlerinin kılığına giriyor.

Sanatatak'ın haberine göre, 90’ların kült dizisi Twin Peaks (İkiz Tepeler) yakında ekranlara geri dönüyor. Ancak John Malkovich serinin yaratıcısı David Lynch’ten bile bir adım önde. Fotoğrafçı Sandro Miller ile iş birliğine giden aktör Lynch evreninden tanıdık sahneleri ve karakterleri yeniden yaratıyor.

Mesela kahverengi hırkası, kemik çerçeveli gözlükleri ve küt saçları ile Twin Peaks’in Log Lady’si (Kütüklü Kadın) ve tuhaf kasabanın gizemleri arasında kendini kaybeden Özel Ajan Dale Cooper bu karakterlerden bazıları…

Malkovich’in Lynch evrenindeki yolculuğu Twin Peaks’ten ibaret değil, Blue Velvet'taki (Mavi Kadife) Frank Booth,Eraserhead’deki Lady in the Radiator (Kaloriferdeki Kadın) gibi akıllara yer eden karakterler de tekrar aktörle hayat buldu.

Bu proje Miller ve Malkovich’in ilk iş birliği değil ikili daha önce de Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homage to photographic masters* (Malkovich, Malkovich, Malkovich: Fotoğrafın ustalarına saygı) için bir araya gelmiş, Dorothea Lange’in Migrant Mother'ını (Göçmen Anne) ve Andy Warhol’unSelf Portrait'ini (Otoportre) yeniden canlandırmıştı.

Playing Lynch aslında bir yardım projesi. Malkovich'in yer aldığı videolar projenin sitesinde bağış karşılığında izleniyor ve gelirDavid Lynch Foundation'a gidiyor. Dernek toplanan parayı travma ve stres mağdurlarının terapisi için harcıyor.

*John Malkovich ve Sandra Miller'ın ortak çalışması Malkovich Malkovich Malkovich'i merak edenler bu yaz İstanbul'a gelen sergiyi 30 Ekim'e kadar Fotoistanbul’da ziyaret edebilirler.