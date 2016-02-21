John Lennon'un bir tutam saçı 35 bin dolara satıldı

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’in solisti John Lennon’a ait 50 yıllık bir tutam saç, 20 Şubat’ta ABD’nin Dallas kentindeki Heritage Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada 35 bin dolara (yaklaşık 100 bin lira) satıldı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre; müzayede evinden uzmanlar, 1966 yılında "How I Won the War" isimli komedi filminde canlandıracağı rol için imajını yenilemek isteyen Lennon'ın Alman berber Klaus Baruck'a saçlarını kestirdiğini ve Baruck'un kestiği saçlardan bir tutamını saklamayı başardığını açıkladı.



Yetkililer, Lennon’un, yıllarca saklanan bu saç tutamını İngiliz koleksiyoner Paul Fraser'ın satın aldığını açıkladı.



Fraser'ın aynı açık artırmada "Lennon'ın komedi filminde rol almak için geçirdiği imaj değişimini" anlatan bir gazete haberini de satın aldığını belirtti.