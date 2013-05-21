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Yaşam

John Lennon'ın gitarına 408 bin dolar

Özel sipariş üzerine 1966'da VOX şirketi tarafından imal edilen gitar, 200-300 bin dolardan satılması yönündeki tahminlerin çok ötesinde bir fiyata satıldı

21 Mayıs 2013 11:59

Ünlü Beatles grubu üyelerinden John Lennon ile George Harrison'un çaldığı gitar, açık artırmada 408 bin dolara satıldı. Özel sipariş üzerine 1966'da VOX şirketi tarafından imal edilen gitarı kimliği açıklanmayan bir New Yorklu satın aldı.

Julien's müzayede evi, gitarın 200-300 bin dolardan satılması yönündeki tahminlerin çok ötesinde bir fiyata satıldığını ifade etti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Harrison, 1967 yapımı Magical Mystery Tour adlı filmin bir sahnesinde 'I am the Walrus' adlı parçayı bu gitarla çalmış, Lennon ise aynı yıl 'Hello, Goodbye' şarkısının videosunda bu gitarı kullanmıştı.

Lennon gitarı daha sonra 25. yaşgünü hediyesi olarak "Sihirli Alex" olarak tanınan ve 1960'larda Beatles'ın yakın çevresinde yer alan Alexis Mardas'a hediye etti.

Arkasındaki bir plakette "Sihirli Alex'e, dostluğun için teşekkürlerimle, 2-5-1967, John" yazısı bulunan gitarı Mardas'ın 2004'te sattığı bildiriliyor.

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