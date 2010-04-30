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Kültür-Sanat

John Lennon'ın el yazması açık arttırmada

Ünlü Beatles grubunun elemanı John Lennon'ın "A Day in the Life" adlı şarkısının el yazması sözleri açık arttırmada.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Ünlü Beatles grubunun elamanı John Lennon'ın "A Day in the Life" adlı şarkısının el yazması sözlerinin açık artırmada 700 bin dolara satılması bekleniyor.


Beatles'ın en iyi şarkılarından sayılan "A Day in the Life" 18 Haziran'da New York'ta yapılacak müzayedede satışa çıkacak.


Sotheby's müzayede evi şarkıyı, "Beatles'ın pop ikonluğundan sanatçılığına geçişinin işareti olan devrimci şarkı" olarak tanımlıyor.


Şarkı sözünün tek bir sayfa olan taslağında düzeltmeler ve karalamalar bulunuyor.


Müzayede evine göre, 2005'te 1 milyon dolara satılan "All You Need Is Love" Beatles'ın şarkı sözleri için ödenen en yüksek paraydı.

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