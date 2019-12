John Lennon'ın el yazması açık arttırmada

T24- T24-



Beatles'ın en iyi şarkılarından sayılan "A Day in the Life" 18 Haziran'da New York'ta yapılacak müzayedede satışa çıkacak.



Sotheby's müzayede evi şarkıyı, "Beatles'ın pop ikonluğundan sanatçılığına geçişinin işareti olan devrimci şarkı" olarak tanımlıyor.



Şarkı sözünün tek bir sayfa olan taslağında düzeltmeler ve karalamalar bulunuyor.



Müzayede evine göre, 2005'te 1 milyon dolara satılan "All You Need Is Love" Beatles'ın şarkı sözleri için ödenen en yüksek paraydı.