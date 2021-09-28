John Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir kayıt açık artırmaya çıkacak; 50 bin dolara satılabilir

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John Lennon ve Yoko Ono’ya ait nadir bulunan bir kayıt, Danimarka’da açık artırmaya çıkacak. Çift, 1970 yılında Danimarkalı bir grup öğrencinin okul gazetesi için mülakat vermişti.

BBC’de yer alan habere göre, 33 dakikalık kayıt, 50 yıldan uzun süre önce, The Beatles grubu dağılacağını açıklamadan kısa süre önce, Danimarkalı gençler için kaydedilmişti. Kayıtta, John Lennon-Yoko Ono çiftiyle bir söyleşi ve daha önce hiç duyurulmayan bir şarkıları yer alıyor.

Müzayede evi, kaydın 32 bin-50 bin dolar arası bir miktara satılmasını bekliyor.

Kaydı gerçekleştiren Karsten Hoejen, 1970’in ocak ayında öğrenci arkadaşlarıyla birlikte ikonik müzisyenle tanıştıklarını ve okul gazetesi için söyleşi yaptıklarını söyledi. “16 yaşında bir grup hippiydik” diyen Hoejen, en çok Lennon ve Ono’nun barış kampanyalarıyla ilgilendiklerini belirtti.

Çift, o dönem Ono’nun kızı Kyoko Danimarka’da yaşadığı için ülkeye gitmişti. Çiftin Danimarka’da olduğu öğrenilince bir basın toplantısı düzenlendi. Dört öğrenci, öğretmenlerinden izin alarak basın toplantısına katıldı ve çiftle söyleşiyi gerçekleştirebildi. Lennon, okul gazetesi için kayıt alan öğrencilere daha önce duyulmamış bir şarkısını da söyledi.