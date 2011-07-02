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Kültür-Sanat

John Lennon muhafazakar mıydı?

John Lennon'ın asistanı Fred Seaman, yeni belgeselde Lennon'ın radikal değil, sağ eğilimli olduğunu iddia etti.

02 Temmuz 2011 03:00

T24- The Beatles grubunun kurucusu John Lennon'ın asistanı Fred Seaman, yeni belgeselde Lennon'ın radikal değil, sağ eğilimli olduğunu iddia etti.




The Beatles grubunun kurucusu Lennon’ın şubat 1979’dan, öldürüldüğü 1980 Aralık’ına kadar asistanlığını yapan Fred Seaman, “John bana Amerikalı olsaydı kesinlikle muhafazakar kanadın lideri Reagan’a oy vereceğini söylemişti. Çünkü Jimmy Carter’dan hiç hoşlanmıyordu” dedi.

Toronto Sun gazetesine açıklama yapan Seaman, müzisyenin yaşamının son döneminde ‘Imagine’ parçasını yazdığı ruh halinden çok uzakta olduğunu iddia etti:

“Eski radikal tavrından eser yoktu. Görüşlerini çoktan değiştirmişti. Sürekli komünist olan amcamla tartışıyordu. Eskiden yaptığı açıklamalardan, düşünce yapısından da utandığını söylüyordu.” Haber sitesi The Daily Beast’in yazarı Andrew Romano da, Seaman’ın açıklamalarına dayandırdığı makalesinde Lennon’ın son döneminde politikaya karşı ilgisiz olduğunu iddia etti: “1980’in başında, Lennon Playboy yazarı David Sheff’e verdiği bir röportajda radikal solcu tavrını bir kenara koyduğunu açıklamıştı.

‘60 ve ‘70’lerde politikayla çok ilgilendiği için utanç duyduğunu da itiraf etmişti. Zengin olduğu için suçluluk duyduğunu, barış ve sevgi dolu olmanın ‘halktan biri’ olduğunu kanıtlamaya yeterli olmayacağını düşündüğü için politikaya bulaştığını söylemişti. Onun için gidip Reagan’ın partisine katılır mıydı, bilemeyiz, ama politikayla ilgisinin koptuğunu iddia etmek, yanlış olmaz. Zaten bunu kendisi de söylüyordu.”

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