John Kerry'den Trump'a yanıt: Kimse "Biz Trump'ı istiyoruz" demiyor

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki 'Sarı Yelekler' protestosu için attığı tweete cevap verdi. Trump'ın tweetini 'utanç verici' olarak niteleyen Kerry, "Kimse 'Biz Trump'ı istiyoruz' demiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cumartesi günü Fransa'da yaşanan Sarı Yelekler protestolarına ilişkin, "Paris Anlaşması'nın Paris için işlediği pek söylenemez. Fransa'nın dört bir yanında protestolar ve ayaklanmalar. İnsanlar, bir ihtimal çevreyi koruyacaklar diye üçüncü dünya ülkelerine büyük miktarlarda paralar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz!' diye tezahürat ediyorlar. Fransa'yı seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Trump'ın açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi. Açıklamayı "ABD Başkanı'ndan utanç verici bir tweet" diye niteleyen Kerry, "Trump küresel ısınmanın varlığını kabul etmediği gibi Fransa'da yaşananlar hakkında da hayal görüyor" dedi.

Fransızların Paris Anlaşması'nı desteklediğini savunan Kerry, "Onlar, liderlerinin iklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmasını bekliyor. Kimse de 'Biz Trump'ı istiyoruz' demiyor" ifadesini kullandı.

Embarrassing tweet from a President: not only is @realDonaldTrump in denial about climate change, he's delusional about France. Their citizens adamantly support the Paris Agreement and expect their leaders to do something about climate change. No one is chanting “We want Trump." https://t.co/YTh7h4CXjO