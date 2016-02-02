John Kerry'den Feridun Sinirlioğlu'na yumruklu şaka

Terör örgütü IŞİD’e karşı uluslararası bir strateji geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen dışişleri bakanları seviyesindeki “küçük grup” toplantılarının üçüncüsü Roma’da yapıldı. Görüşmelere Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry arasındaki samimiyet dikkat çekti. Kerry, salona girdikten sonra yanına geldiği Sinirlioğlu’nu, yanağına hafif bir yumruk kondurarak selamladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Roma’daki Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Farnesina’da gerçekleştirilen ve Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun temsil ettiği toplantıya, 23 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri katıldı.



Ev sahibi İtalya’nın Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni açılış konuşmasında, “IŞİD’le mücadelede önemli bir ilerleme kaydettiklerini; IŞİD karşıtı koalisyonun, Irak’ta hakim oldukları toprakların yüzde 40’ından, Suriye’de ise yüzde 20’sinden cihatçı grupları çıkarmayı başardığını söyledi.



Ancak halen bir tehdidin olduğunu ve bunun hafife alınamayacağını dile getiren Gentiloni, “IŞİD direniyor. Koordinasyonu ve sinerjiyi geliştirmeliyiz ve IŞİD’in mali yıkımına odaklanmalıyız” diye konuştu.

II. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle vahşet görülmedi

Toplantının eş başkanı olan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise, “Dünya bizden güvenliği sağlamamızı bekliyor ve biz IŞİD’i yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Kerry, Cenevre görüşmelerinden birkaç ay içinde sonuç alınacağını, Suriye ve Irak’ta IŞİD’i yeneceklerine inandığını ifade etti. ABD diplomasisinin başı, Madaya kasabasında Beşar Esad rejiminin ablukası nedeniyle insanların açlığa düştüğünü, II. Dünya Savaşı’ndan beri böyle vahşet görülmediğini de ifade etti.



Kerry, açlığın bir silah olarak kullanılmasının savaş suçu olduğunun da altını çizerken, Suriye rejimine insani yardımlara izin vermesi ve sivillerin bombalanmasına son vermesi çağrısında da bulundu.

Libya'daki kaynaklar sahte bir halifenin eline geçemez

IŞİD’in, Libya’ya kadar hakimiyet alanı kurduğunu söyleyen Kerry, herkesin isteyebileceği en son şeyin, bu ülkedeki milyon dolarlık petrol kaynağının sahte bir halifenin eline geçmesi olacağını ve buna izin vermeyeceklerini belirtti.



ABD’nin, Avrupalı ve Arap ortaklarıyla birlikte, Libya’daki güvenlik eğitimlerini ve askeri yardımını artırması gerektiğini dile getiren Kerry, bu ülkede ulusal birlik hükümeti kurulmasına yaklaşıldığını ve bu hükümete IŞİD'den arındırılmış bir egemenlik alanı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Sinirlioğlu'na yumruklu şaka

Bu arada görüşmede John Kerry ve Feridun Sinirlioğlu arasındaki samimiyet dikkat çekti. Kerry, salona girdikten sonra yanına geldiği Sinirlioğlu’nu, yanağına hafif bir yumruk kondurarak selamladı. Kerry, sırtından tek koluyla sarıldığı Sinirlioğlu ile gülerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.