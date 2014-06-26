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Dünya

John Kerry mezhep çatışması uyarısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak'ta mezhepsel çatışmaları körükleyecek girişimlerden uzak durulması gerektiğini söyledi

26 Haziran 2014 02:49

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak’taki gelişmelerle ilgili olarak, bölgede hiç kimsenin, zaten gerginlik düzeyini yükseltmiş olan mezhepsel bölünmeleri şiddetlendirecek girişimlerde bulunmaması gerektiğini açıkça dile getirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kerry, İran'dan bazı kişilerin Irak'taki savaşa angaje olduğu ve Suriye kaynaklı bazı aktivitelerin bulunduğu yönünde haberler geldiğine dikkati çekti.

Kerry, "Hükümet oluşturulmasının çok acil olmasının nedenlerinden biri de bu. Iraklı liderler, hükümet kurulmasıyla dış güçler bir boşluğu doldurmak için harekete geçmeden, Irak’ı korumak için gerekli kararları almaya başlayabilir" dedi.

Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal geçiş hükümeti kurulmasını reddeden açıklamalarına değinen Kerry, kendisinin Irak ziyareti sırasında bu konuyu görüşmediğini belirtti.

Kerry, "Irak’taki liderlerden herhangi biriyle, sözde kurtuluş hükümetiyle ilgili görüşmem olmadı. Bu konuda bazı haberler duydum ama neyi reddettiğinden ya da neden bahsettiğinden tam olarak emin değilim" dedi.

 

'IŞİD, AB ve ABD'yi tehdit ediyor'

 

ABD’nin, Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı mücadelesinde Irak’ı destekleme konusunda çalıştığını ifade eden Kerry, "IŞİD’in sadece Irak’ı değil, bölgede kendisine karşı olan her ülkeyi, Avrupa Birliği’ni (AB) ve ABD’yi tehdit eden bir terörist ordusu olduğunu hatırlamamıza ihtiyaç var" dedi.

Kerry, bu mücadelede başarılı olmanın Iraklılar'ın bir araya gelmesinden ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasından geçtiğini söyledi.

 

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