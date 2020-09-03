John Boyega: Yeni Star Wars üçlemesinde beyaz olmayan karakterler kenara itildi

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Star Wars'un Disney tarafından yapılan yeni üçlemesinde Finn karakterini canlandıran John Boyega, bu filmlerde beyaz olmayan karakterlerin "kenara itildiğini" ifade etti.

GQ dergisine konuşan Boyega, üçleme ilerledikçe filmlerde aldığı dakikaların azalmasının canını sıktığını ifade etti.

Boyega, "Disney'e söyleyeceğim şu; siyah bir karakteri filmler için çok önemliymiş gibi pazarlayıp sonra bir kenara itmeyin. Açıkça söyleyeceğim, bu iyi bir şey değil" diye konuştu.

Üçlemede rol alan diğer azınlık mensupları Naomi Ackie, Kelly Marie Tan ve Oscar Isaac gibi oyuncuların oynadığı karakterlerin de benzer bir kader paylaştığını ifade eden Boyega, Daisy Ridley'nin Rey ve Adam Driver'ın Kyle Ren rollerinin öne çıkarıldığını dile getirdi.

The Last Jedi filimindeki karakter hiyerarşisini kabul etmenin zor olduğunu dile getiren Boyega, "Bütün nüansları Adam Driver ve Daisy Ridley'e verdiler. Adam da Daisy de bunu biliyor. Hiçbir şey ifşa ettiğim yok" dedi.