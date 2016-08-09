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Kültür-Sanat

John Berger hayatını kaybetti

Berger, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu

03 Ocak 2017 01:34

İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yazarın ölümünü Twitter’dan duyuran İngiliz oyuncu ve yazar Simon McBurney, “Dinleyici, lenslerin karıştırıcısı, şair, ressam, görücü. Rehberim. Filozof. Arkadaş. John Berger bu sabah bizi terk etti. Şimdi her yerdesin” ifadelerini kullandı. 

 

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