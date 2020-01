John Berger hayatını kaybetti

İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yazarın ölümünü Twitter’dan duyuran İngiliz oyuncu ve yazar Simon McBurney, “Dinleyici, lenslerin karıştırıcısı, şair, ressam, görücü. Rehberim. Filozof. Arkadaş. John Berger bu sabah bizi terk etti. Şimdi her yerdesin” ifadelerini kullandı.

Listener, grinder of lenses, poet, painter, seer. My Guide. Philosopher. Friend. John Berger left us this morning. Now you are everywhere.