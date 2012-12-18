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Johansson'un hackerına 10 yıl hapis cezası!

Johansson, çıplak fotoğraflarını eski eşi Ryan Reynolds'a göndermek üzere çekmişti, fakat fotoğraflar internette yayınlandı

18 Aralık 2012 19:52

Aktris Scarlett Johansson'un (29), çıplak fotoğraflarını sızdıran hackera 10 yıl hapis cezası verildi.

Metin Güneş'in cnnturk.com'da yer alan haberine göre, Johansson'un elektronik posta hesabına hacklayarak çıplak fotoğraflarını dedikodu sitelerine gönderen Christopher Chaney (35), 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Florida'da yaşayan Chaney, 50'den fazla ünlünün kişisel hesabına girdi.

Johansson, çıplak fotoğraflarını eski eşi Ryan Reynolds'a göndermek üzere çekmişti, fakat fotoğraflar internette yayınlandı.

Chaney, bazı bilgisayarlara yasadışı erişim yaptığını itiraf etti.

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'Kötü ve ciddi fiziksel tacizler'

 

ABD'de görülen davanın hakimi cezayı açıklarken, "Bu tür suçlar kötü ve ciddi fiziksel tacizlerdir" dedi.

Savcılar da Chaney'nin yasalara aykırı bir şekilde gösteri dünyasından 50'nin üzerinde kişinin elektronik posta hesabını hackladığını ifade ettiler.

Chaney'nin, adı açıklananlar arasında şarkıcı Christina Aguilera ve aktris Mila Kunis de var.

Diğer ünlüler arasında Jessica Alba ile yine geçtiğimiz yıl çıplak fotoğrafları Gmail hesabından çalındıktan sonra interntte yayımlanan şarkıcı Vanessa Hudgens da vardı.

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