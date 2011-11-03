Johansson: Porno çekmiş olsa bile aramızda kalmalı

T24 - Scarlett Johansson, Vanity Fair dergisinin aralık sayısının kapak güzeli oldu. 26 yaşındaki oyuncu dergiye verdiği röportajda, telefonundan çalınan ve internete sızan çıplak fotoğraflarından da bahsetti.





Scarlett Johansson, Vanity Fair dergisinin aralık sayısının kapak güzeli oldu. 26 yaşındaki oyuncu dergiye verdiği röportajda, telefonundan çalınan ve internete sızan çıplak fotoğraflarından da bahsetti.





Radikal gaztesinde yer alan habere göre, Johansson, söz konusu fotoğrafları eski eşi Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds’a göndermek için üç yıl önce çektiğini anlattı ve bunda bir tuhaflık olmadığını söyledi. Genç oyuncu, porno bile çekmiş olsa bu durumun sadece eski eşiyle kendisi arasında kalması gerektiğini, durumun çok normal olduğunu ve başına gelenlerden çok, kendisinin neden böyle fotoğraflar çektiğini konuşanları anlamadığını söyledi.



Johansson’un fotoğraflarını çalıp internette yayan 35 yaşındaki Christopher Chaney ise geçen günlerde FBI tarafından yakalanıp tutuklanmıştı.







