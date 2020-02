JÖH timleri ve korucular, Diyarbakır'dan Afrin'e böyle uğurlandı

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılacak Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı\'nda görevli askerler ve güvenlik korucuları düzenlenen tören, kesilen kurban ve edilen dualar eşliğinde sınıra uğurlandı.

Jandarma Özel Harekât timleri ve güvenlik korucuları düzenlenen tören ile \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak üzere bölgeye uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bugün barış ve güvenlik için, teröre karşı mücadele kararlılığını vurgulamak için, içte ve dışta her türlü ihanet karşısında dimdik duran, devletiyle kararlılığını gösteren milletin, Zeytin Dalı Barış Harekâtı için Afrin\'e uğurlayacakları kahramanların töreninde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

\"Bu vatan toprağını bizlere emanet eden, her bir karışında ecdadının kanıyla canıyla bizlere emanet ettiği, bu vatan ve devlet kavramları karşısında olan her türlü ihanete karşı büyük bir mücadele ve kararlılığı temsil eden siz komandolarımızı ve güvenlik korucularımızı bugün Afrin\'e uğurlarken, bu büyük milletin bir ferdi olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sizler Türk kahramanlığının çelikleşmiş, sarsılmaz ve yenilmez birer temsilcilerisiniz, her biriniz ecdadınızdan aldığınız emanetleri, bu devleti ve milleti geleceğe taşıma kararlılığının iradesisiniz. Bu kararlılıkla içte ve dışta son terörist ve hain yok olana kadar bu mücadeleyi zafere taşıyacak ve sizden önce ortaya koyulan kahramanlığı sonsuza kadar ulaştıracak gerçek birer kahramanlarsınız. Bu millet, bu kahramanlarıyla, sizlerle büyük, bu kararlılığıyla büyük. Bilinmelidir ki tarihin her döneminde var olan ve sonsuza kadar var olacak bu büyük millet her bir ferdiyle kutsallarına ve değerlerine dönük, her saldırı karşısında yenilmez bir iradeyi, sarsılmaz bir imanı temsil etmektedir. Bizler hakkın, adaletin, barışın ve huzurun temsilcileri olarak dünyanın her köşesinde, her dönem ve her dem bu değerleri temsil eden bir asil milletiz. Bugün de sınırlarımızın ötesinde, sınırlarımızın içinde olduğu gibi her türlü tehdidi bertaraf edecek, bunların karşısında kararlılığıyla bu tehditleri yok edecek bir gücü temsil etmekteyiz. Bugün orada sizlerin silah arkadaşlarının hemen yanında nöbeti, yakında sizler devralacaksınız. Bilin ki bu büyük milletin her bir ferdinin duaları sizlerle. Bu değerler ve inancımızın uğruna çıktığınız yolda gazanız mübarek olsun diyorum, Allah sizleri korusun.\"

Konuşmanın ardından kurban kesilerek, dualar okundu. Askerlerin \'Komando Andı\'nı okumasının ardından Jandarma Özel Harekât timleri ve güvenlik korucuları Afrin bölgesine uğurlandı.



