Joey Barton ve Benayoun, Gazze'deki ölümleri twitter'da tartıştı

İngiltere'de Premier Lig takımlarından QPR forması giyen Joey Barton, eski takım arkadaşı İsraill Yossi Benayoun ile Gazze'de yaşananlarla ilgili twitter üstünden tartıştı

Twitter'daki kişisel hesabından Filistinli dört küçük çocuğun fotoğrafını paylaşan Joey Barton, "Bunlar savaşçı değil, sadece masum çocuklar. Bu savaş değil, bir etnik temizlik" şeklinde görüş belirtti.

Barton'ın bu mesajına tepki gösteren İsrailli futbolcu Yossi Benayoun, "Bazı şeyler hiç değişmez. Aptaldın ve tüm hayatın boyunca aptal kalacaksın. Utanç verici" yorumunda bulundu.

İsrail'in Maccabi Haifa takımında top koşturan Benayoun'un bu yorumu üzerine eski takım arkadaşına sert eleştirilerde bulunan Barton "Birincisi, bu kadar kötü bir İngilizce ile birini aptal olarak nitelendiremezsin. İkincisi, masum çocukları öldüremezsiniz. Üçüncüsü, binlerce yıl önceki hayali bir kitapta yazan bir şey için insanları memleketlerinden çıkaramazsınız. Son olarak, umarım sen ve ailen bu korkunç zamanda iyi ve güvendesinizdir" ifadelerini kullandı.