Joel Embiid ve Ben Simmons berber kurbanı oldu, All-Star'ı kaçırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncuları Joel Embiid ve Ben Simmons, Covid-19 pozitif olabilecek biriyle temasta oldukları için NBA All-Star’dan mahrum kaldı.

Philadelphia 76ers'ın NBA All-Star kadrosunda bulunan iki oyuncusu Joel Embiid ve Ben Simmons, Covid-19 pozitif olabilecek biriyle temasta oldukları için kadrodan çıkarıldı. All-Star maçına saatler kala yapılan açıklamada, Kevin Durant’in takımında yer alan Embiid ile LeBron James’in ekibindeki Simmons, All-Star mücadelesinde yer alamadı.

İki yıldızın da Covid-19 pozitif vakası potansiyeline sahip bir berberle temaslı olmaları gerekçesiyle NBA protokolüyle izolasyona girdiği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı.