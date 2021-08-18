Joel Embiid, Philadelphia 76ers ile yeni sözleşme imzaladı

Philadelphia 76ers'ın süper yıldızı Joel Embiid, takımı ile yeni anlaşmaya vardı.

Kamerunlu yıldız, dört yıl için 196 milyon dolarlık kontrata imza attı. Bir önceki sözleşmesinin son iki yılı için 65 milyon dolar elde edecek olan Embiid, böylece 2026-27 sezonun sonuna dek 261 milyon dolar kazanacak.

Görüşmelerde herhangi bir temsilci kullanmayan 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon MVP yarışında ikinci olup en iyi ikinci takıma seçilerek Supermax kontrat almaya uygun hale geldi. Böylece kariyerinin tamamını Sixers'ta geçiren Embiid, kendisini altı yıl daha Philadelphia'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

2014'teki NBA Draft'ında üçüncü sıradan seçilerek Sixers'a dahil olan başarılı oyuncu, geçen sezon 24.8 sayı 11.3 ribaund 3.1 asist ile oynadı. 2.13 boyundaki yıldız isim, dört kez All Star ve üç kez en iyi ikinci takıma seçildi.