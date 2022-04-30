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Spor

Joel Embiid'in sağ göz çukurunda kırık saptandı

Embiid'in, play-off ortalamaları 26,2 sayı, 11,3 ribaunt

30 Nisan 2022 12:23

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivot Joel Embiid'in göz çukurunda kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Toronto Raptors'ı eledikleri Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında sakatlanan Embiid'in sağ göz çukurunda kırık saptandı.

Son 5 yıldır all-star seçilen 28 yaşındaki basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bilgi verilmedi. Embiid, benzer sakatlığı 2017-18 sezonunda sol gözünde yaşamış ve 3 hafta basketbol oynayamamıştı.

Maç başına 30,6 sayı, 11,7 ribaunt ürettiği normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Embiid'in, play-off'ta ise 26,2 sayı, 11,3 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

76ers, konferans yarı finalinde Doğu Konferansı lideri Miami Heat ile karşılaşacak.

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