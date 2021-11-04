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Dünya

Joe Exotic, kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı

"Tiger King: Murder, Mayhem and Madness", pandeminin ilk aylarının en popüler belgesel serilerindendi

04 Kasım 2021 11:40

T24 Dış Haberler

Netflix'in "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness" serisiyle tanınan 'Joe Exotic' lakaplı Joseph Maldonado, kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu bildirdi.

CNN'e avukatı aracılığıyla bir mektup gönderen Maldonado, ''Üzgün bir suratla size doktorların bugün beni arayıp prostat testlerimde agresif bir kanser bulduklarını söylediklerini bildirmek zorundayım. Diğer testlerden de sonuç bekliyorum'' yazdı. 

Maldonado, ''Kimsenin bana acımasını istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Avukatı, Maldonado'nun çeşitli sağlık sorunları nedeniye çeşitli testler yaptırdığını bilmişti. 

Maldonado, 2019 yılında hayvan istismarı ve Big Cat Rescue’nun kurucusu Carole Baskin’i öldürmesi için iki kişi tutmaktan suçlu bulunmuş ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

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