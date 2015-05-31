Joe Biden'ın oğlu hayatını kaybetti

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Beau Biden hayatını kaybetti. 46 yaşındaki Beaue Biden, beyin kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, oğlu Beau'nun kaybı dolayısıyla tarif edemeyecekleri üzüntü içinde olduklarını kaydetti. "Beau'nun ruhu bizimle birlikte yaşamaya devam edecek" ifadesini kullanan Biden, oğlunun hayatını hep başkalarının hayatına adayarak yaşadığını, genç bir avukat olarak Kosova'da hukukun üstünlüğünü kurabilmek için çalıştığını, Irak savaşı gazisi olduğunu ve gümüş madalya aldığını hatırlattı.

Beau'nun bir eş, baba, oğul ve kardeş olarak da ailenin rol modeli olduğunu ifade eden Biden, "Beau ailemiz için şu ana kadar gördüğümüz en iyi insandı" ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama da aile olarak Beau Biden'ın ölümü nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını bildirdi.

Obama, yazılı açıklamasında, "Beau şimdiye dek tanıdığımız en güçlü insandı. Tanrı'dan Beau'yu gözetmesini ve ailesine de sabır vermesini diliyoruz" dedi.

Delaware Başsavcısı olarak bir dönem görev yapan Beau Biden, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın en büyük oğluydu. Son birkaç yıldır kanser tedavisi gören Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesinde tedavi görüyordu. Irak'ta 2008 yılında görev yapan Biden, 46 yaşındaydı.