Joe Biden, Oval Ofis'teki Winston Churchill büstünü kaldırdı

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki makamı Oval Ofis'ten Britanya'nın eski Başbakanı Winston Churchill'in büstünü kaldırttı.

Biden'ın yeniden düzenlediği ofiste şimdi Hispanik sivil haklar mücadelesi lideri Cesar Chavez'in, sivil haklar hareketinin önemli isimlerinden Martin Luther King ve Rosa Parks'ın, başkan adaylığı sırasında öldürülen Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin ve İnsan Hakları Bildirisi'nin hazırlanmasında önemli rol oynayan eski First Lady Eleanor Roosevelt'in büstleri bulunuyor.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Biden'ın Churchill büstünü kaldırmasıyla ilgili olarak, "Oval Ofis, Başkan'ın özel ofisidir ve istediği gibi dekore edebilir" dedi.

Öte yandan Johnson, Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde 44. ABD Başkanı Baracak Obama'nın büstü kaldırmasına sert tepki göstermiş ve "Bu karar ailesinde Kenyalılar olan Başkan'ın Britanya İmparatorluğu'na duyduğu tarihsel antipatiden geliyor" demişti.

Obama döneminde 8 yıl boyunca Oval Ofis'in dışında kalan büst, Trump'ın 2017'de Beyaz Saray'ı devralmasıyla geri dönmüştü. Trump, Churchill büstünü 4 yıl boyunca Oval Ofis'te tuttu.