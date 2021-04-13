Biden otomotivdeki çip krizine el attı: "Yarı iletken ve pillere agresif yatırım yapacağız"

Teknoloji ve otomobil endüstrisinin önde gelen firmalarının CEO'ları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile dünya çapındaki "çip tedarik" sorununa yönelik olarak Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplantıda Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese de yer aldı.

ABD Başkanı Biden, çip tedariğinde yaşanan sorunun otomobil üretiminde gecikmelere ve Amerikalı işçilerin azalmasına neden olduğunu belirtti.

Bloomberg'in haberine göre ABD Başkanı Biden, çip tedarik sorununun Birleşik Devletler Kongresi'nde geniş desteği olan bir konu olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Yarı iletkenler ve piller gibi alanlara agresif bir şekilde yatırım yapacağız. Yeniliği sağlayacağız ve atılımları teşvik edeceğiz. Bu işin yapılabilmesi için tüm desteğinize ihtiyacımız var. Sırayla ülkenin her yerindeki Amerikan işçilerini ve Amerikan topluluklarını desteklemenize ihtiyacımız var."

"Yeniden dünyaya liderlik edeceğiz"

ABD'nin çok uzun süredir büyük, cesur yatırımlar yapmadığını dile getiren Biden, "Dünü tamir etmeyi değil, bugünün altyapısını inşa etmeliyiz. Önerdiğim plan milyonlarca iş yaratacak, Amerika'yı yeniden inşa edecek, tedarik zincirlerimizi koruyacak ve Amerika araştırma ve geliştirmeyi yeniden canlandıracak. 20. yüzyılın ortalarında dünyaya liderlik ettik. Yüzyılın sonuna doğru dünyayı yönettik. Yeniden dünyaya liderlik edeceğiz. Ülkedeki en iyi beyinlere sahibiz; birçoğu şu anda ekranda ve rekabet gücümüzün nereye ve nasıl yatırım yaptığınıza bağlı olduğunu herkesten daha iyi biliyorlar. Bir ulus olarak çok uzun süredir, küresel rakiplerimizi geride bırakmak için ihtiyacımız olan büyük, cesur yatırımları yapmıyoruz. Araştırma, geliştirme ve üretim konusunda geride kalıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse, oyunumuzu geliştirmeliyiz. Pes etmeye hazır değilim. Amerika’nın geleceğine yatırım yapmak için hepinizle, her iki tarafla Kongre ile birlikte çalışmaya hazırım" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda otomotiv şirketleri, mikroçip sorunu yüzünden üretimlerine ara vermişti. Türkiye'de de Oyak Renault aynı nedenle üretimini durdurmuştu.