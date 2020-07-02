Joe Biden: Koronavirüs salgını devam ettiği sürece miting yapmayacağım

ABD'nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürdüğü sürece 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi miting yapmayacağını açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın pandemiyle mücadele sürecinde halkı 'yüz üstü bıraktığını' söyledi. Demokrat Parti'nin başkan adaylığı konusunda bir basın toplantısında konuşan Biden, "Bence bu modern tarihin en ilginç kampanyası. Doktorların önerilerini takip edeceğim, sadece kendim için değil tüm ABD halkı için. Bu da seçim kampanyası süresince miting yapmayacağım anlamına geliyor" dedi.

77 yaşındaki Biden, sağlık uzmanlarının Covid-19 salgını boyunca kalabalık toplanmalardan kaçınılması uyarısına uyacağını söyledi.

ABD'de vaka sayısı artmaya devam ederken ülkede Covid-19 kaynaklı ölümler 127 bini aştı.