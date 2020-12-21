T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

ABD başkanlığına seçilen Biden, kameraların önünde Koronavirüs aşısı oldu

21 Aralık 2020 23:37

ABD’de yapılan seçimler sonucu başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen  Koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

ABD’de başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıyı vuruldu. Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, “Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum” dedi. Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

 Joe Biden'in üç hafta sonra aşının ikinci dozunu olacağı öğrenildi.

 

ETİKETLER

joe bidenabdbiontech
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24