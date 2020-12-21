ABD başkanlığına seçilen Biden, kameraların önünde Koronavirüs aşısı oldu

ABD’de yapılan seçimler sonucu başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

ABD’de başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıyı vuruldu. Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, “Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum” dedi. Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Joe Biden'in üç hafta sonra aşının ikinci dozunu olacağı öğrenildi.