Joe Biden'ı artık Jim Carrey oynayacak

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Dünyanın en uzun soluklu ve en çok izlenen skeç şovlarından Saturday Night Live (SNL), yeni Joe Biden'ını buldu.

ABD merkezli NBC, SNL'in yeni sezonunda Demokrat başkan adayı ve eski başkan yardımcısını Jim Carrey'nin oynayacağını duyurdu.

SNL'in yeni sezon 3 Ekim'de başlayacak ve 3 Kasım'daki genel seçimlere kadar 5 bölüm yayınlanacak.

Biden rolü için Carrey'nin seçilmesi birçok kişiyi şaşırttı. Skeçlerde geçmişte Biden'ı bir dönem SNL'in tam zamanlı kadrosunda da yer alan Jason Sudeikis canlandırmıştı.

SNL, geçen senelerde siyasi figürleri canlandırması için birçok ünlü isimle anlaştı. Son sezonlarda Robert de Niro Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i, Alec Baldwin ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Brad Pitt Dr. Anthony Fauci'yi canlandırmıştı.