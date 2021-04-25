Joe Biden, Hindistan'a Covid-19 yardımı yapacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin yeni tip Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın paylaşımını alıntılayan Biden, "Tıpkı hastanelerimiz salgının erken aşamalarında zor durumda kaldığında Hindistan ABD'ye yardım gönderdiği gibi biz de Hindistan'a ihtiyaç anında yardım etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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